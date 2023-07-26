Havza'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi veriliyor

Havza'da Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi veriliyor.

Eğitimler kapsamında Orta Camii'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret eden görevli polis memuru Osman Özmen çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

Özmen tarafından çocuklara genel trafik kuralları ile yolun karşısına geçme, yaya geçidi, bisiklet kullanma kuralları, yayaların, yolcuların ve çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları konuları anlatıldı.

Özmen eğitimin sonunda çocukların sorularını yanıtladı.