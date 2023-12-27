Havza'da Velilere Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde velilere yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.

Havza 25 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen kan verme etkinliğinde 46 veli kan bağışında bulundu.

Programa Samsun Kızılay kan bağışı kazanım uzmanı Murat Bozdemir, Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile okul müdürü Orhan Tan katıldı.

Bozdemir, gönüllü kan bağışının önemi konusunda okul idarecileri, öğretmenler, personel ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak, toplumda kan bağışı bilincinin artmasını sağlamanın amaçlandığını belirterek, "Okulumda Kan'panya Var' adlı kan bağışı kampanyası devam ediyor. Kampanya bünyesinde okulda kurulan standa akın eden veriler, sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdür ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz nezdinde velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Çörekçioğlu ise kan bağışında bulunan velilerin madalyasının öğrencilere teslim edileceğini kaydetti.