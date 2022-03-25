Havza'da vatandaşlara ücretsiz 3 bin çam fidanı dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kevser Camisi önünde Havza Orman İşletme Şefliği, Çakıralan Orman İşletme Şefliği ve Akdoğan Orman İşletme Şefliği iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 3 bin karaçam ve sarıçam fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, fidanların toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını belirterek, "Amacımız bize çocuklarımız için emanet bırakılan ülkemizi daha yeşil bir ülke haline getirmek. Bu çalışmalar kapsamında 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' sloganıyla ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Fidan dağıtımına Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender, Akdoğan Orman İşletme Şefi Emin Fırat Özbay ve MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin katıldı.