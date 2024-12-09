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Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan takip sonrasında durdurulan araçta 66 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 66 gram esrar ile 3 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan V.T. (44), M.H. (52), Y.Y. (48), S.D. (37) ile İ.K. (46) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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