Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 368,2 Gram Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde bir aracın bagajında gizlenen 368,2 gram sentetik uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin yardımıyla bulundu. Operasyonda C.K.T. (31) gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde aracın bagajına gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin desteğiyle bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada 368,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan C.K.T. (31) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel