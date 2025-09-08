Haberler

Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelilerin aracında ele geçirdiği 5 bin 544 sentetik ecza ve 165 gram sentetik uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde takip ettikleri H.S. (40), E.A. (41) ve G.G'yi (34) durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin aracında yaptıkları aramada 5 bin 544 sentetik ecza ve 165 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
