Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelilerin aracında ele geçirdiği 5 bin 544 sentetik ecza ve 165 gram sentetik uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde takip ettikleri H.S. (40), E.A. (41) ve G.G'yi (34) durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin aracında yaptıkları aramada 5 bin 544 sentetik ecza ve 165 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel