Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde takip ettikleri H.S. (40), E.A. (41) ve G.G'yi (34) durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin aracında yaptıkları aramada 5 bin 544 sentetik ecza ve 165 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.