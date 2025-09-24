Havza'da Üreticilere Kanola Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde üreticilere kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen "Baharın İlk Bal Çiçeği Kanola Projesi" ile Havza'da 250 çiftçiye toplam 5 ton kanola tohumu verildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım törenindeki konuşmasında, Havza'nın son dönemde tarımsal projelerden aldığı desteğin arttığını dile getirerek, "Tarlaların sarı süsü olan kanola ekim alanı ilçemizde her yıl artmakta. Gerek kuraklığa dayanıklılığı gerekse fiyat olarak çiftçilerimize önemli imkanlar sunan kanola ekiminin desteklenmesi için hazırlanan bu projeye katılarak destek veren tüm çiftçilerimize ve Bakanlığımız, il ve ilçe müdürlüğümüz ve ziraat odamıza teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Havza'da 250 çiftçiye 5 bin dekar alanda ekim yapmak üzere yüzde 75'i devlet destekli 250 torba kanola tohumu dağıtılacağını söyledi.

Havza'da 200 dekarda başlayan kanola ekiminde bu yıl 17 bin 500 dekara çıkılacağını belirten Sağlam, "Buğday, ayçiçeği ve arpadan sonra ilçede en çok ekimi yapılan ürün kanola. Kıraç mevsime uygunluğu ile bölgemiz için önemli bir alternatif ürün. Bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve çiftçilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra çiftçilere kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Programın sonunda Ayvat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tayin olan ilçe müdürü İbrahim Sağlam'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Törene İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal ile çiftçiler katıldı.