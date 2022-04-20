Havza'da Türk Kızılay 85 ünite kan bağışı topladı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da Türk Kızılay tarafından iftar sonrası 3 gün düzenlenen kan bağışı kampanyasında 85 ünite bağış alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Kevser Cami önüne konuşlandırılan kan bağış otobüsünde üç gece boyunca saat 20.30 ila 23.30 arasında 85 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağış otobüsünü ziyaret eden Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Havzalı hemşehrilerime duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gece bu saatte hastalarımızın kan ihtiyacının karşılamak amacıyla çalışan Kızılay personelini de kutluyorum." dedi.

Çörekçioğlu, kan bağışında bulunmak isteyenlerin "www.kanver.org" sitesinden randevu alabileceklerini belirterek, "Bağışçılarımızın Kızılayın kan bağış noktalarını öğrenmek için 168 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli. Online randevu alan bağışçılarımız, randevu saatlerinde sıra beklemeden bağışlarını yapabilmekte. Kan ve plazma bağışı yapmak isteyenlere her türlü kolaylık da getirildi." diye konuştu.

Çörekçioğlu, Türk Kızılayın yıl boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında yardım faaliyetlerine devam ettiğini anlatarak, "Halkımızın fitre, fidye, iftar sofrası ve gıda yardımı bağışlarını bekliyoruz. Bağışlar SMS, postane ve banka hesap numaralarımız üzerinden yapılabilir. 168 hattımız, internet sitemiz, şubelerimiz, internet bankacılığı ve Kızılay mobil uygulamaları kanalları halkımız bağışlarını kolaylıkla Kızılaya ulaştırabilir." diye konuştu.