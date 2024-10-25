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Havza'da Temizlik Çalışmaları Başladı

Havza'da Temizlik Çalışmaları Başladı
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Samsun'un Havza ilçesinde, Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında devlet destekli temizlik çalışmaları başladı. DSİ, taşkınlara karşı 2 bin metre uzunluğundaki Tersakan Irmağı ve 1500 metre uzunluğundaki Hacı Osman Deresi'nde bitki örtüsü ile toprak birikintilerini temizliyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı ve Hacı Osman Deresi yataklarında temizlik çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce, taşkınlara karşı başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.

Tersakan Irmağında 2 bin metre ve Hacı Osman Deresinde ise 1500 metre akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur suları ile oluşan toprak birikintileri temizlendi.

Yetkililer, akarsu yataklarındaki temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ekonomi samsun Güncel Çevre Yaşam Havza

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