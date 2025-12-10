Milli Mücadele'nin tanığı okulda açılan bilim ve sanat atölyeleri geleceğe ışık oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan tarihi Merkez İlkokulu binası, Emine Cemal Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi adıyla robotik kodlama ve sanat kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) sağlanan hibe ile oluşturulan görsel sanatlar, müzik, akıl ve zeka oyunları ile robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere yönelik kurslar düzenleniyor.

Vakıfbank Atatürk Ortaokulundan kurslara katılan öğrencileri ziyaret eden Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, atölyeleri gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Ertuğ, müzik atölyesinde öğrencilere mini piyona konseri de verdi.

Emine Cemal Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi'nin hayırsever Gürpınar ailesinin desteğiyle yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiğini belirten Ertuğ, "Burası DOKAP'tan aldığımız hibe ile hayata geçirdiğimiz bilim ve sanat merkezi oldu. Tarihi dokusu ile kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan, Havza Müdaafa-İ Hukuk Cemiyetinin toplandığı bu tarihi binamızda hem tarihimizi yaşatmak hem de bilim ve sanatı tarih ile iç içe öğretebilmek adına bilim ve sanat atölyeleri inşa ettik." dedi.

Binanın son dönemde 4 yıl kadar atıl kaldığını anlatan Ertuğ, şunları kaydetti:

"Burada çocuklarımız okullarından gelerek öğretmenleri eşliğinde eğitim alıyor. Buradaki atölyelerle tarihi binamızı yeniden eğitim hayatına kazandırmak, tarih ile iç içe yenilikçi sınıflarla analitik düşünme, zeka seviyelerini ve sanatsal becerilerini geliştirme konularında donanımlı olarak çocuklarımızı yetiştirmemizi sağlıyor. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burayı canlı tutacağız ve daha güzel şekilde Havza'ya ve ülkemize hizmet edecek."