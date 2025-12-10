Haberler

Milli Mücadele'nin tanığı okulda açılan bilim ve sanat atölyeleri geleceğe ışık oluyor

Milli Mücadele'nin tanığı okulda açılan bilim ve sanat atölyeleri geleceğe ışık oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde tarihi Merkez İlkokulu, Emine Cemal Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi adıyla robotik kodlama ve sanat kurslarına ev sahipliği yapıyor. DOKAP hibe desteğiyle açılan atölyelerde öğrencilere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan tarihi Merkez İlkokulu binası, Emine Cemal Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi adıyla robotik kodlama ve sanat kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) sağlanan hibe ile oluşturulan görsel sanatlar, müzik, akıl ve zeka oyunları ile robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere yönelik kurslar düzenleniyor.

Vakıfbank Atatürk Ortaokulundan kurslara katılan öğrencileri ziyaret eden Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, atölyeleri gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Ertuğ, müzik atölyesinde öğrencilere mini piyona konseri de verdi.

Emine Cemal Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi'nin hayırsever Gürpınar ailesinin desteğiyle yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiğini belirten Ertuğ, "Burası DOKAP'tan aldığımız hibe ile hayata geçirdiğimiz bilim ve sanat merkezi oldu. Tarihi dokusu ile kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan, Havza Müdaafa-İ Hukuk Cemiyetinin toplandığı bu tarihi binamızda hem tarihimizi yaşatmak hem de bilim ve sanatı tarih ile iç içe öğretebilmek adına bilim ve sanat atölyeleri inşa ettik." dedi.

Binanın son dönemde 4 yıl kadar atıl kaldığını anlatan Ertuğ, şunları kaydetti:

"Burada çocuklarımız okullarından gelerek öğretmenleri eşliğinde eğitim alıyor. Buradaki atölyelerle tarihi binamızı yeniden eğitim hayatına kazandırmak, tarih ile iç içe yenilikçi sınıflarla analitik düşünme, zeka seviyelerini ve sanatsal becerilerini geliştirme konularında donanımlı olarak çocuklarımızı yetiştirmemizi sağlıyor. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burayı canlı tutacağız ve daha güzel şekilde Havza'ya ve ülkemize hizmet edecek."

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title