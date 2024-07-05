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Havza'da Tabanca ve Bıçak Operasyonu: 5 Tabanca ve 4 Bıçak Ele Geçirildi

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Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i kurusıkı olmak üzere toplamda 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, A.K. ve B.K'nin araç, ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 132 tabanca fişeği ile 4 bıçak bulundu. Gözaltına alınan A.K ve B.K, emniyette verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda A.K. ve B.K'nin araç, ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 132 tabanca fişeği ile 4 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K ve B.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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