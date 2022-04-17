Havza'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iftar verdi

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından şehit yakınları, gaziler, engelliler ile vakıf imkanlarından yaralanan yetim ve öksüzlere yönelik iftar programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir düğün salonunda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Cengiz Nayman, Havza SYDV'nin imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Nayman, "Ramazan boyunca imkan olduğu sürece sofralarınıza misafir olacağız. Sizler ile aynı sofrayı aynı lokmayı paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Hoş geldiniz. Bizleri kırmayıp bu yemeğe katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz." dedi.

Özdemir ise her zaman şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını belirterek, "Paylaşmanın güzelliği ile bereketlenen iftar sofrasında sizler ile olmak bizleri ayrıca mutlu etmekte. Kapımız her zaman sizlere açık. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'nı eda edeceğiz. Şimdiden sizlerin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

İftar sonrası yemeğe katılan çocuklar, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve eşi Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e çiçek takdim ettiler.

Konuşmalar ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir iftar programına katılan çocuklara hediyeler verdi.