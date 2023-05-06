Havza'da 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi tarafından Havza Belediyesi iş birliğiyle sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve gençler bocce, ok atma, dart, badminton, tekvando ve karate ile halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Etkinlikte Havza Belediyesi tarafından katılımcılara ikramda buunuldu.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırmayı ve sosyalleşmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, "Dijital bağımlılığı azaltmak amacıyla etkinliklerimize devam etmekteyiz. Gençlerimizi internet, cep telefonu, tablet ve benzeri teknolojik aletlerden uzaklaştırarak hem bedenlerini hem de zihinlerini çalıştırmak, onlara sosyal hayatın güzelliklerini göstermek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer de katıldı.