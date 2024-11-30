Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Havza'da Sosyal Medya İçerik Üreticileri ile Turizm Tanıtımı Yapıldı

Havza'da Sosyal Medya İçerik Üreticileri ile Turizm Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel sosyal medya içerik üreticileri ile birlikte tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Gezilen yerler arasında Kurt Köprü, Atatürk Evi ve Kevser Parkı yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Samsun ve ilçelerinin tanıtımını yapmak amacıyla yerel sosyal medya içerik üreticileriyle yürüttükleri tanıtım çalışmaları kapsamında Havza'da tarihi ve turistik yerler gezildi.

Havza Belediyesi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneğinin davetlisi olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesinde Havza'ya gelen yerel sosyal medya içerik üreticileri, Kurt Köprü, Atatürk Evi, Kevser Parkı, Yörgüç Paşazade Mustafa Efendi Camisi, Merkez İlkokulu gibi tarihi, doğal ve kültürel mekanlarda çekim gerçekleştirdi.

Yerel sosyal medya içerik üreticileri, daha sonra Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile bir araya geldi.

Ayvat, yerel sosyal medya içerik üreticilerine ilçenin tanıtımına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, "Havza tarihi, termali ve coğrafi konumu ile gezilecek, görülecek birçok yeri olan güzel bir ilçe. Sizlerin destekleri ile bu güzellikleri çok sayıda insana farklı gözler ve deneyimler ile ulaştırma imkanı bulduk." dedi.

İkiz ise ilçenin tanıtımı için her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "İlçemizin iki önceliğinden biri turizm. Termali ile tarihi ile hem tarih turizminde hem de sağlık turizmde Havza'nın adını duyurmak ve turizm pastasından aldığımız payı artırmak öncelikli hedeflerimizde. Bu hedeflerinize ulaşmamızdaki desteklerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Almaz da tüm imkanlarıyla Samsun il ve ilçelerini tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Genç doktorun kahreden sonu
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.