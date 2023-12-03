Havza'da Sevimli Dostlar Çocuk Oyunu Sahnelendi
Havza'da Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından düzenlenen 'Sevimli Dostlar' adlı çocuk oyunu, Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyun, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konuları çizgi film karakterleriyle işledi ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Havza'da, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.