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Havza'da Sevimli Dostlar Çocuk Oyunu Sahnelendi

3 Aralık 2023 12:21 Son Güncelleme: 12:22 Abone Ol

Havza'da Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından düzenlenen 'Sevimli Dostlar' adlı çocuk oyunu, Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyun, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konuları çizgi film karakterleriyle işledi ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.