Havza'da şehitlere saygı amacıyla festival kapsamındaki kutlamalar iptal edildi - Haberler

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Havza'da şehitlere saygı amacıyla festival kapsamındaki kutlamalar iptal edildi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da şehitlere saygı amacıyla festival kapsamındaki kutlamalar iptal edildi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kutlama etkinlikleri, şehitlere saygı amacıyla iptal edildi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kutlama etkinlikleri, şehitlere saygı amacıyla iptal edildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında toplanan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Kutlama Komitesi, festival kapsamında yapılacak törenlerle temel atma töreni haricindeki programların iptal edilmesini kararlaştırdı.

Nayman, şehit haberlerini büyük üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberi, tüm ülkeyi olduğu gibi ilçemizi de yasa boğdu. Milli Mücadele'de her zaman ilk safta yer alan Havzalı hemşehrilerimiz adına aldığımız kararla festival kapsamında organize edilen etkinlikleri iptal ettik. Allah tüm şehitlerimize rahmeti ile muamele etsin. Rabbim askerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Özdemir de şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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