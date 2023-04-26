Havza'da seçmen kağıtları muhtarlıklarda dağıtılmaya başlandı

Havza ilçesinde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen kağıtları muhtarlıklarda dağıtılmaya başlandı.

Havza ilçesinde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen kağıtları muhtarlıklarda dağıtılmaya başlandı.

İlçede biri seyyar olmak üzere 143 sandıkta 30 bin 275 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, AA muhabirine, mahallelerinde 884 seçmenin 3 sandıkta oy kullanacağını söyledi.

Seçmen kağıtlarını dağıtmaya başladıklarını aktaran Çelik, "Muhtarlığa gelme imkanı olmayan, yaşlı ve engelli seçmenlerimizin seçmen kağıtlarını evlerine de ulaştırıyoruz. 14 Mayıs tarihine kadar vatandaşlarımız, gün içinde saat 17.00'ye kadar gelip muhtarlıktan seçmen kağıtlarını alabilirler. Cumartesi ve pazar günleri de vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz." dedi.