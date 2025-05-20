Havza'da Sebze Fidesi Satışları Başladı

Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından sebze fidesi satışlarına başlandı.

Havza Ziraat Odası önünde açılan satış noktasında sebze fidesi yetiştirmek ve satın almak isteyen vatandaşlara hizmet veriliyor.

Satış noktasında domates, kabak, kavun ve diğer sebze fideleri 12.50, biber fidesi ise 10 liradan satışa sunuldu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç hey yıl olduğu gibi bu yılda uygun fiyat ve yüksek kaliteli sebze fidesi satışlarına başladıklarını belirterek; "Sebze fidesi satışlarımıza odamız bünyesinde başladık. Fide satışlarımızdan faydalanmak isteyen üreticilerimizi odamıza bekliyoruz. Üreten eller hiçbir zaman eksilmesin, bizler fide satışlarımıza devam edeceğiz." dedi.