Havza'da Sebze Fidesi Satışları Başladı

Havza'da Sebze Fidesi Satışları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Ziraat Odası, uygun fiyatlarla sebze fidesi satışlarına başladı. Domates, kabak ve biber fidesi gibi çeşitli fideler vatandaşlara sunuluyor.

Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından sebze fidesi satışlarına başlandı.

Havza Ziraat Odası önünde açılan satış noktasında sebze fidesi yetiştirmek ve satın almak isteyen vatandaşlara hizmet veriliyor.

Satış noktasında domates, kabak, kavun ve diğer sebze fideleri 12.50, biber fidesi ise 10 liradan satışa sunuldu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç hey yıl olduğu gibi bu yılda uygun fiyat ve yüksek kaliteli sebze fidesi satışlarına başladıklarını belirterek; "Sebze fidesi satışlarımıza odamız bünyesinde başladık. Fide satışlarımızdan faydalanmak isteyen üreticilerimizi odamıza bekliyoruz. Üreten eller hiçbir zaman eksilmesin, bizler fide satışlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu

Türk kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alım ve satımlarında güvenliği artırmak için yeni çalışmalar başladı

Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın'ın sahnede zor anları
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Libya'da hastanede 58 kimliği belirsiz ceset bulundu

Çatışmaların durmadığı ülkede morgda 58 kimliği belirsiz ceset bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.