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Havza'da Sahte ve Kaçak İlaç Denetimi

Havza'da Sahte ve Kaçak İlaç Denetimi
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Samsun'un Havza ilçesinde, sahte ve kaçak ilaç satışıyla mücadele amacıyla ilçe sağlık ve emniyet müdürlükleri tarafından denetim yapıldı. Havza İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde eczanelere yönelik sahte ve kaçak ilaç satışı ile ilgili olarak denetim yapıldı.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Pangea XVII" operasyonu kapsamında Havza'da faaliyet gösteren eczanelere yönelik sahte ve kaçak ilaç satışı ile ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Havza İlçe Sağlık Müdür Hakan Kursal'ın idaresindeki denetim ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren eczaneleri tek tek kontrol etti.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, görevlerinin önceliğinin halk sağını korumak olduğunu belirterek, "Halkımızın sağlığını korumak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek adına denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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