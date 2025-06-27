Havza'da Sağlıklı Hayat Merkezi Kuruluyor

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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçede sağlıklı hayat merkezi kurulacağını açıkladı. Merkez, halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme amacıyla çeşitli ücretsiz sağlık hizmetleri sunacak.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sağlıklı hayat merkezi kurulacağını bildirdi.

Ayvat, yaptığı açıklamada, hizmete girecek Havza Sağlıklı Hayat Merkezinin halk sağlığının korunması ve halkın bilinçlendirilmesi adına çok önemli olduğunu belirtti.

Merkezde koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri sunulacağını aktaran Ayvat, Samsun genelinde açılacak 4 sağlıklı hayat merkezinden biri olacak merkezin halk sağlığının korunması ve önleyici sağlık çalışmaları açısından ellerini güçlendireceğini vurguladı.

Beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı, tıbbi hizmetler danışmanlığı ile gebelik okulu ve diyetisyen hizmetlerinin ücretsiz verileceğine işaret eden Ayvat, "Amacımız bireyler hastalanmadan sağlığını korumak, yaşam kalitesini artırmak ve toplum sağlığını güçlendirmek. Toplum sağlığını korumak adına önem arz eden bu sağlık yatırımının ilçemize kazandırılmasında katkı ve destekleri Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Bakanlık bürokratlarımıza, Samsun milletvekillerimize ve İlçe Sağlık Müdürümüz Hakan Kursal'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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