Havza'da sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Havza Devlet Hastanesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, hastanenin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türklerin 3 bin yıldır tarih sahnesinde yer aldığına işaret etti.

Türkiye'nin sınırlarını kimsenin cetvelle çizmediğini vurgulayan Keçeci, "Sınırlarımızı kendimiz çizdik. O yüzden bulunduğumuz alanlarda görevlerimizi en iyi şekilde yapmalıyız ki Cumhuriyet'imiz payidar olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet, bağımsızlığımız için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Başhekim yardımcısı Dr. Mustafa Demirci de Cumhuriyet'in 100. yılını büyük onur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli olmadığına dikkati çeken Demirci, "Dört bir tarafı düşmanlarca işgal edilmiş, bir ulusun emperyalizme karşı vermiş olduğu kurtuluş mücadelesidir. Cumhuriyet, cepheye giderken dönemeyeceğini bilmektir. Cumhuriyet cepheye top mermisi taşırken 9 aylık bebesi ile donarak ölen Şerife Bacı'dır, Türk kadınıdır. Cumhuriyet, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bizlere emanet edilmiştir." diye konuştu.