Samsun'da iş yerinde uyuşturucu ve silah bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait sürgü kapağı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B, İ.E.T, M.B, E.Ç. ve M.E. gözaltına alındı.