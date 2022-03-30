Samsun'dan kısa kısa

Çarşamba Belediyesi, ramazan ayında 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı yapacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazanda da vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı yapacaklarını, ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerin de ramazan ayı boyunca, iftarda Çarşamba Belediyesi Aşevi'ne gelerek sıcak yemeklerini alabileceklerini söyledi.

Doğan, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin sofrasına sıcak yemek götürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Ramazan bereketine hep birlikte ortak olalım diye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolileri ve market kartlarını ulaştırıyoruz. Aşevimizin kazanları ramazanda da kaynayacak. Hazırlanan yemekler öğrencilerimize, ihtiyaç sahiplerimize ulaşacak. Bu yıl hastası olan hemşehrilerimiz hastanede iftarını rahatlıkla açabilsin diye hastanede de çorba ikramımız olacak. Rabbim, ramazan ayını bolluk, bereket ve hoşgörü ile geçirmemizi nasip etsin." dedi.

Havza'da fırın denetimi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırın denetimi yaptı.

Denetimlerde, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceleyen ekipler, iş yeri sahiplerini genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Gramaj denetimlerinde bazı fırınlarda ekmek gramajları fazla gelirken, fırın sahibi Bülent Yılmaz, gramaj konusunda hassas davrandıklarını belirterek, "Müşterimizin hakkına girmekten ise hamurları fazla kesiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında fırınların denetlendiğini belirterek, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için ramazan ayında da denetimler aralıksız devam edecek. Halkımızın hakkını koruyan ve ekmek gramajında hakkaniyetli davranan tüm işletmecilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kavak'ta okul inşaatında denetim

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Mehmet Paşa Mahallesi Çal mevkisinde şubat ayında temeli atılan Anadolu Lisesi binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyük, incelemelerinde okul müdürü İsmail Uzun ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yirmi dört derslikli olacak okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete gireceği, şu anda aynı mevkide kullanılmakta olan mevcut 14 derslikli Kavak Anadolu Lisesinin ise özel eğitim okulu olarak kullanılacağı öğrenildi.

Arıcılara kovan bakımı uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya arı yetiştiricilerini kovanlarda ilkbahar bakımı yapmaları konusunda uyardı.

Aslankaya, bu yıl kış aylarının genelde yağışlı geçtiğini belirterek arıların hem ilkbahar bakımı, hem de kışlama sonrası kovan değişiminin önemli olduğunu belirtti.

Arılardaki bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aslankaya, "Arıların kışlamayı geçirdiği 5-6 ay içinde kovan ister istemez nemli ve kirli oluyor. Ölümler meydana geliyor. Arı, kovanını temizlemek için enerji harcayacaktır. Biliyoruz ki arı enerjisini yiyeceği baldan alacaktır. Bundan dolayı kovanın değişimi çok önemlidir." dedi.

Varroa mücadelesinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatan Taş, "İlkbahar'da ana arı yumurtaya açılmadan önce varroa mücadelesi yapılmalı, yiyecekleri kontrol edilmeli, gerektiğinde yiyecek verilmeli" ifadesinde bulundu.

Kavak'ta yaklaşık 3 bin arı kovanı bulunduğu bildirildi.