Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Havza'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havza'da bayram hazırlıkları kapsamında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler ekipleri, ana arterler, caddeler, şehitlikler, refüjler, park ve bahçelerde ot biçme, yıkama ve temizlik çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bayram şekeri satışı yapan iş yerlerinde ve tezgahlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Özdemir, ilgili personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title