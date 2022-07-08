Havza'da protokol üyelerinden Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti

Havza'da protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe mezarlığını ziyaret etti.

Havza Belediyesince düzenlenen ve Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bazı protokol üyelerinin katıldığı programda mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Nayman, ilçede bayram dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirterek, "Gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerekse Jandarma Komutanlığımız tarafından görevlendirmeler yapıldı. Halkımızın rahat bir bayram geçirmeleri amacıyla ilgili kurumlarımızca tedbirler alındı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Özdemir ise bayram için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, "Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bayramlar insanların birbirlerine yakınlaştığı günlerdir. Biz de her bayram olduğu gibi halkımızla birlikteyiz. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.