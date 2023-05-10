Havza'da 'Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu' düzenlendi

"Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu", Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) öncülüğünde Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Havza Belediyesi, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneğinin iş birliğindeki sempozyumda, "Engelli ve yaşlıda multidisipliner yaklaşımlar" konusu ele alındı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda OMÜ Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Akın Tekcan, OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı ve Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği Başkanı Ayhan Bilgici ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, konuşma yaptı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sempozyumun hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür belgesi sundu.

Özdemir, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Sempozyumun devamlılık arz eden etkinlik haline gelmesi için çalışmalarımıza şimdiden başladık. İnşallah daha geniş katılımlı, bölgemize ve insanımıza faydalı bir faaliyeti hep birlikte uzun yıllar icra edeceğiz." dedi.

Sempozyumda öğretim görevlisi Kübra Tuz "Engelli ve Yaşlıda Rehabilitasyon-Düşmenin Önlenmesi", Manolya İlhanlı "Engelli ve Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı", öğretim görevlisi Furkan Ulusal "Engelli ve Yaşlıda Yalnızlık", öğretim öörevlisi Aybüke Afra Babacan "Yaşlı ve Engelli Bireylerde Beslenme", spor uzmanı Büşra Karacan "Engelli ve Yaşlılarda Spor", öğretim görevlisi Cansu Alayvaz Güngör de "Yaşlı İstismarı ve İhmali" konulu sunum gerçekleştirdi.

Sempozyuma Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile davetliler katıldı.