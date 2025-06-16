Havza'da Orman Yangınlarına Karşı Giriş Yasakları

Havza'da Orman Yangınlarına Karşı Giriş Yasakları
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Havza Kaymakamlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yaz mevsiminde artacak sıcaklıkların yangın riskini artırması üzerine alınan tedbirler, ateşli piknik ve motorlu araç kullanımını da kapsıyor.

Havza'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, yaptığı açıklamada, Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun toplandığını söyledi.

Mutlu, orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirterek, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Havza Kaymakamlığımız tarafından bir dizi tedbir alındı." dedi.

Mutlu, "Alınan tedbirler kapsamında 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. Alınan kararlar çerçevesinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklanmıştır. Ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Öte yandan sahipsiz hayvanları beslemek isteyenler izin alarak ormanlara girebilecekler." diye konuştu.

Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığına değinen Mutlu, "Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli." ifadelerini kullandı.

Yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığına değinen Rıdvan Mutlu, "Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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