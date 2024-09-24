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Havza'da Okul Servisleri İçin Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi

Havza'da Okul Servisleri İçin Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi
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Havza'da, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında okul servisi firmalarına yönelik bilgilendirme eğitimi yapıldı. Eğitmenler, güvenli taşımacılık için önemli bilgiler paylaştı.

Havza'da 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara, taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler, bulundurulması gereken evrak, Karayolları Trafik Kanunu ile öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Özmen, güvenli eğitim ortamı oluşturmanın hedeflendiğini belirterek, bu amaca ulaşmak için eğitim ve denetimlerinin devam edeceğini anlattı.

Kambur ise eğitimlerle daha güvenli eğitim sezonu geçirmenin amaçlandığını dile getirerek, "Gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl içinde de devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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