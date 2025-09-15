Havza'da Okul Servis Sürücüleri İçin Trafik Eğitimi Semineri Düzenlendi

Havza'da ilçedeki okul servis sürücülerine ve rehber personele yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Timi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği verilen seminere kırsal mahallelerden ve merkezden öğrenci taşımacılığı yapan okul servis sürücüleri ve rehber personeli katıldı.

Seminerde katılımcılara, yeni eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, okul servis taşıtı sürücüleri ve araçlarında aranan şartlar, okul servis taşıtında görev yapan rehber personel için aranan şartlar, öğrenci indirme-bindirme kuralları, fazla öğrenci alınmaması, araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanımı, servis sürücülerinin güvenli araç kullanımı ve önemi ile hız ve genel trafik kurallarına uyulması konularında bilgiler aktarıldı.