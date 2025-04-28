Havza'da Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ve Havza Müftülüğü işbirliği ile Havza Merkez Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere önce yangın eğitimi verildi.

Havza İtfaiye Gurup Amiri Murat Yılmaz, olası yangın durumlarının önüne geçmek için alınacak ufak tedbirlerin önemli olduğunu belirterek, "Amacımız yaşanası olası olumsuzluklara karşı sizleri hazırlamak ve üzücü olayların önüne geçmek." dedi.

Eğitim öncesi konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı tedbir almanın önemine değinerek, "Dinimizin gereği Müslüman tedbirli olmalı. Bizler inananlar olarak herhangi bir olaya karşı tedbirimizi almakla mükellefimiz. Bizler tedbirimizi alalım takdiri yüce Mevla'nındır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından itfaiye personelince yangın, yangın türleri, yangın anında alınması gereken tedbirler, doğru müdahale yöntemleri, 112 kullanımı ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda bilgiler verilerek yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta ayrıca senaryo gereği alarmın çalması ile bina tahliyesi ve yüksek katlarda mahsur kalanların tahliyesi yapıldı.

Eğitimin sonunda İtfaiye Amir Yılmaz, Müftü Alıcı, kurs yetkilileri ve itfaiyecilerden oluşan heyet binadaki yangın tedbirlerini yerinde inceledi.