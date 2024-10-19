Üye Girişi
Haberler

Havza'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Havza'da Muhtarlar Günü Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek ikram edildi. Havza Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen programda muhtarlar bir araya geldi.

Samsun'un Havza ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek ikram edildi.

Havza Muhtarları Derneği tarafından ilçede bir tesiste düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelindi.

Dernek Başkanı Adem Şahin, muhtarların demokrasilerin temel taşı olduğunu ifade ederek, "Dernek olarak tüm muhtarlarımıza destek olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm gayretimiz halkımıza hizmet etmek. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum."dedi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Yerel Haberler Muhtarlar Günü Politika samsun Güncel Yaşam Havza

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.