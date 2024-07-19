Havza'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliği ile Havza Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kevser Cami önünde kurulan stantta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, eski CHP milletvekili Kemal Zeybek tarafından aşure servis edildi.

Kaymakam Ayvat, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. muharrem ayının ülkemize tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise muharrem ayının bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu kaydetti.

Müftü Cemil Alıcı da aşure etkinliğini düzenleme amaçlarının herkesi kucaklamak olduğunu belirtti.