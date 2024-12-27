Havza'da Modern Kitap Kafe ve Kütüphane Projesi İncelemeleri Başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Havza Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde tahsis edilen bölüme yapılacak kitap kafe ve kütüphane için incelemede bulundu.

Almaz, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden teknik ekiple Belediye Kültür Merkezi binasında kitap kafe ve kütüphane yapılaması amacıyla tahsis edilen bölümde inceleme ve proje hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Almaz, ilçedeki mevcut kütüphane binasının teknik ve mimari ömrünün tamamlamasından dolayı yıkılacağını belirterek, "Mevcut kütüphanemizi Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ne taşımak ve yine burada kitap kafe yapılması için çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak binanın fiziki yapısı ve teknik incelemelerini yapıyoruz. Daha sonra projelendirme çalışmalarımızın tamamlanması ile yapım aşamasına geçilecek. Burada Havza'ya yakışır, modern bir kütüphane ile kitap kafe uygulaması yapacağız ve 2025 yılı eylül ayında hizmete açılmış olacak." dedi.