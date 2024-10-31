Havza'da Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kadınlara yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, Havza Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve özel bir hastanenin iş birliğinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu söyledi.

Toplumda kanser bilincinin yerleşmesi adına bu tür eğitimlerin devam edeceğini dile getiren Kursal, "Düzenli meme kontrolleri yaptırmak ve taramalara katılmak, meme kanserinin erken teşhis edilmesinde çok önemli bir adımdır. Unutmayın, sağlığınız için kendinize ayıracağınız zaman, en değerli yatırımdır." dedi.

Daha sonra genel cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan tarafından meme kanserinde risk faktörleri, belirtileri, erken tanının ve düzenli kontrolün önemi, kendi kendine muayene gibi konularda bilgi verildi.

Ebe Figen Büyükbayraktar de kanser türleri hakkında sunum yaptı.