Havza'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Havza'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi incelendi

Zabıta ekipleri ayrıca market depolarındaki yağ stoklarını da kontrol etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, "İlçemizde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için zabıta personelimiz marketlerde incelemelerde bulundu. İlçe esnafımızda olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimizin refahı ve sağlığı önceliğimizdir." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Hisarcık, Market, Zabıta, Havza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title