Üye Girişi
Haberler

Havza'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 20, balta ve satırlar ise 30 ila 40 liraya bileniyor. Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 100 ila 750 lira arasında satılıyor.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 20, balta ve satırlar ise 30 ila 40 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 100 ila 750 lira arasında satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 6 bine yakın bileme yaptık." dedi.

Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma yaşanmakta. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Havza Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title