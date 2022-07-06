Havza'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 7,50, balta ve satırlar ise 10 ila 15 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar 80 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyledi.

Kaya, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 4 bin 500 kadar bileme yaptık. Bazen satır ve nacak da getirenler oluyor." dedi.

Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma olacak. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.