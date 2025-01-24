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Havza'da 'Küçük Prens' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Havza'da 'Küçük Prens' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Küçük Prens' tiyatro oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Eserin temaları arasında yalnızlık, dostluk ve sevgi yer alıyor.

Havza'da "Küçük Prens" isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Antoine de Saint-Exupéry'in dünyaca ünlü eseri Küçük Prens isimli kitabından uyarlanan tek perdelik oyun, iki seans olarak sahnelendi.

Oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Rengarenk Organizasyon tarafından sahneye konulan, yalnızlık, dostluk, sadakat, sevgi, dürüstlük ile kayıp gibi temaları ele alan oyunun sonunda çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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