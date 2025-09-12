Havza'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekilişi Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapımı tamamlanan 56 iş yerinin sahipleri, çekilen kura ile belirlendi.

Sel ve taşkın riskine karşı Hacıosman Deresi'nin üstünün açılıp ıslah edilmesi kapsamında taşınacak iş yerlerine karşılık 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilişi düzenlendi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında inşasına geçen yıl başlanan iş yerleri için yapılan kura çekilişi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sosyal medya hesabından canlı olarak yayımlandı.

İş yerlerinin tesliminden sonra ilçe merkezinden de geçen Hacıosman Deresi üzerindeki iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Hacıosman Deresi'nin 1998'de taşması sonucu yaşanan sel felaketinde yaklaşık 500 ev ve iş yeri zarar görmüştü.