Havza'da kenevir ekimi için çiftçilerle toplantı yapıldı

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kenevir üretimi ve sanayisine yatırım yapan iş insanı Uğur Balkuv, çiftçiler ile bir araya geldi.

Cevizlik Mahallesi'nde özel bir tesiste düzenlenen toplantıya, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da katıldı.

Kaymakam Nayman, kenevir ekim alanının genişlemesinin hem bölge hem de ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkileri olacağını belirterek, "Ülkemiz için stratejik bir değere sahip kenevir bitkisinin tarımının gelişmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." dedi.

Daha sonra iş insanı Uğur Balkuv, kenevir tarımı, işlenmesi, kenevirden üretilen ürünler, Havza OSB'de yaptığı yatırımlar, bölgede kenevir ekiminin artırılması için yapılacak çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler vererek çiftçilerin kenevir bitkisi ve tarımı hakkında sordukları soruları yanıtladı.