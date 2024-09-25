Havza'da İtfaiyecilik Haftası Etkinlikleri ve Anma Töreni

Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde kahvaltı programı düzenledi.

Programa katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, her zaman kapılarının itfaiyecilere açık olduğunu dile getirerek, "Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan kardeşlerimizin haftasını kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesile ile İsmail Cirit ve canları korumak için canlarından geçen itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de itfaiyecilerin haftasını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. yılının kutlandığını belirterek, "Samsun'da ise itfaiyenin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü. İtfaiyecilik mesleği, can için canından geçenlerin mesleği. Bu işi maddi boyutu ile değil, manevi boyutu ile sırtlayanların mesleğidir. İsteğimiz, itfaiyeciliğin meslek grubuna alınması. Bu vesile ile Havza'da yangına müdahaleye giderken geçirdiği kaza sonucu şehit olan İsmail kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Program, Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz tarafından itfaiyeci duasının yapılmasının ardından son buldu.

Buradaki programın ardından Ayvat, İkiz, Özcan ve beraberindekiler, yangın ihbarına giderken araçlarının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri ve araç şoförü İsmail Cirit'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Özcan ve Müdahale Şube Müdürü Rıza Zengin, daha sonra Cirit'in ailesini ziyaret etti.

Programa Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile itfaiyeciler katıldı.