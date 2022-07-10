Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşlar, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

Kıymanın kilogramını 4 ila 5 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde kuyruk oluştu.

Kasap dükkanı işleten İbrahim Çil, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Kendisi gibi ilçede birçok kasapta yoğunluk yaşandığını belirten Çil, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor." dedi.

Fatih Şen ise dünden bu yana kıyma çekmeye başladıklarını anlatarak, "Bayram süresinde yaklaşık 4-5 ton kıyma çekeriz. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." diye konuştu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Kurban Bayramı Kıyma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title