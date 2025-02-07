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Havza'da Karla Mücadele Devam Ediyor

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Samsun'un Havza ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Belediyenin tuzlama çalışmaları sürerken, öğrenciler de kar eğlencesi yapıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hatayı olumsuz etkiliyor.

Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışması yürütülüyor.

Havza Belediyesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilmesi üzerine çocuklar da kızak kayarak karın tadını çıkardı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadelenin devam ettiğini, belediyeye bağlı ekiplerin ana caddelerin yanı sıra kaza riski görülen eğimli bölgelerde tuzlama çalışması yapmaya başladığı anlatıldı.

Açıklamada, kar ile mücadele için yeterli sayıda araç ve personelin görevli bulundurulduğu, ilçede hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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