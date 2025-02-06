Havza'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Öte yandan sabah iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önlerinde kar temizliği yaptı.

Ayrıca, Karayolları ekipleri ise Samsun-İstanbul kara yolunda trafiğin aksamaması için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor.