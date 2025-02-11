CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

Yavaş, İmamoğlu'na sitem etmiş: Size yakınlarmış, durdurun onları
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti

Havza'da Kar Yağışı Etkili, Eğitim Ara Verildi

Havza'da Kar Yağışı Etkili, Eğitim Ara Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
img

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.