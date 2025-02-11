Havza'da Kar Yağışı Etkili, Eğitim Ara Verildi
Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmişti.