Havza'da Kan Bağışı Rekoru: 212 Ünite Toplandı

Türk Kızılay tarafından Havza'da kan bağışı düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı öncülüğünde "Kanınız Can Olsun" çağrısı ile düzenlenen ve 3 gün süren kampanyada 212 ünite kan bağışı toplandı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış tırı ve çadırında kan bağışlarının alındığını belirterek, "Kızılay tarafından yürütülen ve ülke genelinde azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen çalışmalarına destek olmak amacı ile Havza Kaymakamlığı tarafından 'Kanınız Can Olsun' adı ile düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasında 212 ünite kan bağışı kabul edildi. Düzenlediğimiz kampanyada Havza bir günde 145 ünite kan bağışı ile kendi rekorunu kırdı. Kampanyamıza destek veren tüm kamu çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Ayvat, "Kan bağışlayan her bir kimse üç kişiye can verirken doğaya da bir fidan kazandırdı. Unutmayın ki kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. İnşallah bundan sonra da Kızılay'a desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.