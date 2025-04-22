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Havza'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Havza'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Havza Kaymakamlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 'Havza'nın Kanında Hayat Var' mottosuyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Vatandaşların kan bağışında bulunarak doğaya fidan hediye edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde "Havza'nın Kanında Hayat Var" mottosu ile kan bağışı kampanası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini" projesi kapsamında ülke genelinde başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyasına destek olmak amacı ile Havza Kaymakamlığı öncülüğünde Havza Belediyesinin desteklerinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Mehmetçik Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının Havza'da rekor düzeyde bir kan bağışı sayısı yakalamak olduğunu belirterek, "Bu gün kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza birer fidan hediye ederek doğaya da hayat verme gayretindeyiz. Kampanyamıza destek veren tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de kan bağışı kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederek, "Kan bağışı hayat kurtarır. İhtiyaç sahibi insanlarımızın imdadına yetişmek için kan bağışında bulunalım." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, ülkedeki acil kan ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını vurguladı.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal ise kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Kanın tek kaynağı insan ve bu bilinçle kan bağışı konusunda hassas olmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından aynı andan 22 kişinin kan verildiği kan bağışı kabul çalışmalarına başlandı.

Etkinlikte kan bağışında bulunan vatandaşlara fidan hediye edildi.

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Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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