Havza'da kan bağışı kabul çalışması başlatıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün sürecek kan bağışı kabul çalışmasına başlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün sürecek kan bağışı kabul çalışmasına başlandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı aracıyla iftar sonrası bağış kabul edildi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan kan bağış aracında 20.30 ile 23.30 saatleri arasında kan bağışı kabul edilecek.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkmazlı ile kan bağış aracını ziyaret ederek, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'ndan bilgi aldı.

Vatandaşları kan bağış kampanyasına destek olmaya davet eden Özdemir, "Kanımızla, canımızla depremden etkilenen afetzedelerimizin yanındayız. Azalan kan stoklarının tamamlanması önemli bir konu. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı ramazan günlerinde herkesi kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Çörekçioğlu ise çalışmanın ramazan ayı ve deprem felaketinde azalan kan stoklarının tamamlanması için düzenlendiğini kaydetti.