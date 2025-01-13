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Havza'da Kamu Emekçileri İş Bıraktı

Havza'da Kamu Emekçileri İş Bıraktı
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Havza'da çeşitli sendikalar, iş bırakarak ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, kamu emekçileri enflasyon ve düşük ücret zamları nedeniyle yoksullaştıklarını dile getirdi.

Havza'da sendika üyeleri iş bırakarak ortak basın açıklaması yaptılar.

Mehmetçik Meydanı'nda Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu(HÜR SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) tarafından ortaklaşa olarak ülke genelinde iş bırakma ve basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açılması yapan Eğitim Sen Üyesi Emrah Sasa, kamu emekçileri olarak, toplumun diğer kesimleri gibi, yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum edildiklerini kaydetti.

Sasa, "Her geçen gün etkisini artıran ekonomik kriz, milyonların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Alım gücümüz düşerken, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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