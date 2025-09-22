Haberler

Havza'da Kadınlar Kış Hazırlıklarına Başladı

Havza'da Kadınlar Kış Hazırlıklarına Başladı
Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında erişte, salça, yufka ve çeşitli turşular yapmaya başladı. Ev hanımları, sebzelerin en verimli döneminde turşularını hazırlayarak kışa hazır hale getiriyor.

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, erişte, salça, yufka ve çeşitli turşular yaparak kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Ev hanımlarının domates, salatalık, fasulye, mısır, biber ve pancar dalı ile hazırladığı karışık turşular kilerlerde yerini almaya başladı.

Kışlık hazırlıklarını anlatan Safet Uyar, sebze sezonunun sona yaklaştığını belirterek, "Turşu için en uygun zaman. Önceden konserve yapıyorduk ama artık derin dondurucular var, konserve yapmıyoruz. Şimdi turşu zamanı geldi ve kışlık turşularımızı hazırlamaya başladık." dedi.

Lahana, domates, salatalık, biber, fasulye ve şeker pancarı gibi birçok sebzeden turşu yaptıklarını aktaran Uyar, "Bazılarını çiğden, bazılarını haşlayarak hazırlıyoruz. Domates ve salatalık çiğden, biber, fasulye ve pancar haşlanarak turşuya giriyor. Sirke ile yapılan turşular daha çok dayanıyor. Yorucu olsa da ev ekonomisine katkı sağlıyor, güvenle tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış hazırlıklarını sürdüren Sevnur Şimşek ise kuşburnu ve şeker pancarı pekmezi de yapacaklarını dile getirdi.

Şimşek, "Turşularımızı kurduk, hamurlarımızı kestik, az miktarda konserve ve salçamızı yaptık. İnşallah pekmez ve kuşburnu hazırlayarak kışlıklarımızı tamamlayacağız. Allah güle güle yemeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
